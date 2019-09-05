شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطاني يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «أ ف ب» (لندن)

صوّت مجلس العموم البريطاني اليوم (الأربعاء) ضدّ مذكرة طرحها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقّاها رئيس الحكومة بعد ساعات على تأييد النواب إرجاء بريكست لما بعد نهاية الشهر الجاري.

ولم يؤيّد المذكرة الحكومية سوى 298 نائباً في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.

وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.