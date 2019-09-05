شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة إعلام «ربما» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

تبدأ اليوم (الخميس) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا مجريات المحاكمة للقضية التي رفعها المواطن السعودي الدكتور أحمد البوقري ضد وسائل إعلام قطرية وتركية أساءت للمملكة العربية السعودية وشعبها، تحت طائلة التشكيك والتخوين وإلقاء الاتهامات دون أدلة على قاعدة «ربما».

وجاءت هذه المبادرة من الدكتور البوقري رداً على التجاوزات التي ارتكبها الإعلام القطري والتركي في حق الشعب السعودي بعد أزمة خاشقجي.

وأوضح البوقري لـ«الخليج 365» أن جلسة الخميس هي جلسة لمثول المحامين أمام المحكمة وتقديم الأدلة التي طلبتها محكمة ستراسبورغ في الجلسة الأولى.

وعلمت "الخليج 365" أنه تم استدعاء الأطراف المدعى عليها من قبل المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ، وقد أوفدت قناة الجزيرة أكثر من محامٍ ومستشارين قانونيين للدفاع عن القناة وبالمثل للأتراك بالنسبة لجريدة الصباح التركية. كما وجهت المحكمة الأوروبية عريضة لمحامي الدكتور أحمد البوقري من أجل تقديم المستندات التي بحوزته.

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وأكد البوقري على أن الشكوى التي تقدم بها تندرج في مسعى فردي وبمسؤولية فردية وبصفته مواطناً سعودياً. واعتبر أن حق المقاضاة مكفول طالما أن التشهير وتشويه السمعة ونشر المعلومات المغلوطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والدولي.

أسباب رفع الدعوى:

- إساءات وسائل إعلام قطرية وتركية للمملكة

- تجاوزات الإعلام القطري والتركي في حق الشعب السعودي

- التشهير وتشويه السمعة ونشر المعلومات المغلوطة