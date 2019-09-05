وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في القاهرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة اكدت مصادر إعلامية مصرية وفاة نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ، الاربعاء، بسكتة قلبية. وذكرت المصادر أن عبدالله مرسي توفي في مستشفى الواحة بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة. ولم تذكر المصادر أسباب التدهور المفاجئ في صحة نجل مرسي الذي جاءت وفاته بعد أشهر قليلة من وفاة والده خلال محاكمته .

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