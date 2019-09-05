الحوثيون: أكثر من 30 قتيلا وجريحا بقصف تجمعات عسكرية شمال حجة

أعلن ​الحوثيون​ عن "مقتل وإصابة أكثر من 30 من تالقوات ​اليمن​ية المشاركة في العمليات على الحدود ​السعودية​، بقصف في محافظة حجة، شمال غربي اليمن".

وأوضح الحوثيون أن "مقاتليهم استهدفوا بصلية من ​صواريخ​ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وأخرى كاتيوشا، تجمعات لقوات يمنية غرب مديرية حرض (شمال غربي حجة) المتاخمة لقطاع ​جيزان​ جنوب غربي السعودية".

ولفتت الى أن "القصف الصاروخي أوقع أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً من العسكريين اليمنيين".

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