أردوغان: طلبنا من ترامب صواريخ باتريوت بشروط مماثلة لصفقة "إس-400"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أنه "يعتزم بحث شراء أنظمة "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ خلال الشهر الحالي".

وكشف أردوغان أنه "طلب من ترامب أنظمة باتريوت، ولكن بشروط مماثلة للصفقة (إس-400) مع ​روسيا​".

وأشار إلى أنه "سيلتقي مع ترامب في ​الأمم المتحدة​، لبحث الموضوع من جديد".

وكان أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ مارك إسبير أن ​الولايات المتحدة​ تأمل في أن تتخلى ​تركيا​ عن برنامج الأسلحة الروسية "إس-400" وتعود إلى التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

وأشار إسبير الى أنه "لقد كانت تركيا شريكة طويلة وحليفة كبيرة، آمل أن يعودوا إلى اتجاهنا، وأن يرتقوا حقًا إلى ما اتفق عليه حلف الناتو منذ عدة أعوام وذلك من خلال البدء في التخلي عن المعدات الروسية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وأن يباشروا التحرك في اتجاه مختلف".

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