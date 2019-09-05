وفاة عبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي بأزمة قلبية

أفادت وسائل اعلام مصرية عن وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​ بأزمة قلبية مفاجئة، من دون ذكر أسباب التدهور المفاجئ في صحته. يذكر أن قبل أشهر قليلة توفى والده الرئيس المخلوع في السجن خلال محاكمته.

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