خارجية السويد: سلطات ايران أطلقت سراح بعض أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ​مارغوت فالستروم​ أن "السلطات ال​إيران​ية، أطلقت سراح بعض أفراد طاقم الناقلة السويدية "ستينا إمبيرو"، التي تم احتجازها في تموز الماضي".

وأوضحت فالستروم "أننا "نشعر بالارتياح للإفراج عن بعض أفراد طاقم الناقلة "ستينا إمبيرو"، المملوكة لشركة السويدية، والتي ترفع العلم البريطاني".

وأشارت الى أنها "تطرقت إلى هذا الموضوع، خلال مباحثات صريحة مع نظيرها الإيراني ​محمد جواد ظريف​"، لافتةً الى "أنها إنها تأمل بأن تفرج ​السلطات الإيرانية​ عن بقية أفراد الطاقم"، مؤكدة أن "الحوار، أداة سياسية قوية".

وكانت إيران قد بررت احتجاز هذه الناقلة، التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصا، بأنها اصطدمت بقارب صيد إيراني.

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