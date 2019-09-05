افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "عمليات الاغاثة نشطت لاجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر الباهاماس التي ضربها الاعصار دوريان بقوة"، مشيرة الى ان "الاعصار بات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصا ​فلوريدا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ا ف ب: الإعصار دوريان يقترب من فلوريدا بعدما خلف اضرارا كبيرة في الباهاماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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