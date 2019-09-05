علقت عائلة وكيل داخلية ​الشويفات​ - خلدة في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​مروان أبي فرج​، بعد الحادث الذي تعرض له في الشويفات، قائلة "نحن عائلة أبي فرج نستنكر وندين الاعتداء على أي فرد من عائلة أبي فرج، وهذا اعتداء سافر على العائلة بأكملها، ونطالب ​الدولة اللبنانية​ بفرض القانون قبل فوات الأوان. وعلى الوزارات المعنية والمؤسسات ​الأمن​ية أخذ التدابير الضرورية بحق كل من يخل بالأمن وضبط ​السلاح​ المتفلت".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عائلة أبي فراج بعد حادث الشويفات: نطالب الدولة بفرض القانون قبل فوات الأوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.