وزارة الداخلية: مرشحان لخوض انتخابات صور الفرعية بعد انتهاء مهلة الرجوع عن الترشيح

اعلنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجنين ان "المهلة القانونية للرجوع عن الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية في صور انتهت في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 4/9/2019 "، مشيرة الى انه "بعد انسحاب المرشحة دينا رائف حلاوي، فإن المرشحين النهائيين للانتخابات التي ستجري بتاريخ 15/9/2019 هما: حسن محمد علي عز الدين و بشرا ايوب خليل".

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