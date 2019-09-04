مع بداية الدخول الدراسي للموسم الجديد، وضعت من جديد طلبات النقابيين على طاولة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، لتجنيب الموسم الدراسي حالة الاحتقان.
وفي ذات السياق، وجه الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الوزير أمزازي، مطالبا إياه بتحديد موعد للقاء عاجل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة مستجدات وضع الشغيلة التعليمية، وعلى الخصوص قضية الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية.
وحمل دحمان الوزير مسؤولية “ما سيحدث مستقبلا جراء أي تأخر في استئناف الحوار وإيجاد حل منصف وعادل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية استبقوا افتتاح الموسم الدراسي، بالخروج في مسيرة حاشدة وسط العاصمة الرباط، يطالبون فيها بحل عاجل، ويتشبثون بمطلب الإدماج في الوطيفة العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر مع انطلاق الموسم الدراسي.. نقابيون يحذرون من انفجار جديد لأزمة “المتعاقدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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