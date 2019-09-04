بعد أشهر قليلة على وفاة والده..نجل الرئيس المصري السابق مرسي يفارق الحياة

بعد أشهر قليلة على وفاة والده، توفي، اليوم الأربعاء، عبد الله محمد مرسي، ابن محمد مرسي، الرئيس المصري السابق.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، وفاة عبد الله محمد مرسي، على إثر أزمة قلبية بمستشفى الواحة بحدائق الأهرام.

وكانت وفاة مرسي الأب، في 17 من شهر يونيو الماضي، قد شكلت صدمة في الأوساط السياسية والحقوقية حول العالم، حيث توفي داخل جلسة محاكمته، وسط انتقادات دولية لمسار متابعته، وظروف اعتقاله، ومنعه من الرعاية الصحية، وتعرضه للإهمال.