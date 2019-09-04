قضت المحكمة الإبتدائية لمدينة آسفي، بعد زوال يوم الأربعاء، بالحكم 4 أشهر حبسًا نافذًا في حق البائع المتجول عبد الجليل فتاحي الذي عُرفَ بقضية “جرّه بالسلسلة” بعدمَا كان قد لفها حول عنقه، ومعه زميل له بائع متجول بنفس العقوبة.
واختارت هيأة المحكمة، القضاء بشهرين موقوفة التنفيذ في حق زواجات المتهمين وبائع أخر متابع في حالة سراح.
وعرف الباب الرئيسي للمحكمة الإبتدائية لآسفي تجمهرًا لعائلات المعتقلين، الذين احتجوا على اعتقال ذويهم، بعدما تابعتهم النيابة العامة بـ“إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان والتهديد، وإهانة هيئة منظمة، والتجمهر غير المرخص”.
وزارة الداخلية وعبر عمالة آسفي، قالت في روايتها للواقعة عقب انتشار صورة اعتقال البائع عبد الجليل فتاحي، إن الشخص الظاهر بالصور وهو مقيد بسلسلة هو بائع متجول قام من تلقاء ذاته، في شكل احتجاجي، بتكبيل نفسه بواسطة سلسلة على مستوى العنق وإحكام ربطها بقفل مع العربة المجرورة التي يعرض عليها سلعه.
كانت هذه تفاصيل خبر إبتدائية آسفي تُدين البائع المتجول الذي جرّ بالسلسلة وزميله بـ4 أشهر حبسًا نافذًا وشهرين موقوفة التنفيذ في حق زوجاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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