شكرا لقرائتكم خبر عن روحاني يأمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين والان مع التفاصيل

أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، أنه أمر بالتخلي عن أي قيود في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وقال حسن روحاني في خطاب متفلز، أنه أمر منظمة الطاقة النووية الإيرانية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية على صعيد البحث والتطوير، والتخلي عن كل الالتزامات القائمة في هذا المجال .

وتأتي هذه التوجهات في سياق إعلان إيران المرحلة الثالثة من خطة تقليص الالتزامات الإيرانية التي نص عليها الاتفاق النووي، والتي تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي لتخصيب مادة اليورانيوم.

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وأكد روحاني في خطابه، أن بلاده ستتخذ كافة الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية .. موضحاً أن الخطوة الثالثة في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وفي وقت سابق، حث الإتحاد الأوروبي إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحّبا بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.

فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها .. لافتاً إلى أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق، وهو ما نفاه روحاني خلال جلسة مع البرلمان .