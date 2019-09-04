البنتاجون يخصص 3.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

واشنطن ـ د ب أ: ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية نقلا عن رسالة بعثها وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن وزارته ستحول 3.6 مليار دولار من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل على الحدود مع المكسيك. وكتب إسبر: “عقدت العزم على أن 11 مشروعا للإنشاءات العسكرية على طول الحدود الدولية مع المكسيك والتي تقدر بـ3.6 مليار دولار، ضرورية لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية”. وأضاف: “هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني، وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى”.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير ، قائلا إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية. من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، السيناتور تشاك شومر، إن “الكونجرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار”.

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