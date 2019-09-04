فلسطين تحذر من تداعيات اقتحام الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة ـ الخليج 365 : حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من تداعيات “اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة” للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في إطار حملته الدعائية لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات الاسرائيلية القادمة. وقال الهباش في بيان صحفي بثته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “الشعب الفلسطيني ما تزال ذاكرته حية”، مذكرا بـ “نتائج اقتحام المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل عشرين عاما”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بالذات ما زالت جراحهم ندية لم تندمل جراء المجزرة الإرهابية التي اقترفها الإرهابي جولدشتاين بحق المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994 “. وقال إن “اقحام الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلسطينية في الأرض والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة التي أكدت أكثر من مرة أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس” .

ودعا الهباش “أهالي مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية الى تكثيف التواجد في البلدة القديمة لمدينة الخليل والرباط والاعتكاف داخل الحرم الابراهيمي الشريف لإفشال مخططات الاحتلال وقيادته، والتأكيد على أن هذه الأرض لنا ، وأن هذه مقدساتنا سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار” .

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