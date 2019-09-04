خطة تونسية لتأمين المرشحين للانتخابات الرئاسية

في السياسة 5 سبتمبر,2019 نسخة للطباعة

محكمة ترفض الإفراج عن القروي

تونس ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن خطة لحماية المرشحين للانتخابات الرئاسية، في إطار السهر على نجاح المسار الانتخابي في تونس. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريح لصحيفة الصباح التونسية: “إن الوزارة وضعت خطة لحماية المرشحين الرئاسيين، وذلك في إطار منظومة أمنية شاملة لتأمين المسار الانتخابي في كافة مراحله”. وأضاف الحيوني: “إن الاستراتيجية الأمنية تقوم على وضع خطة لحماية ومرافقة المرشحين بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، إلى جانب توفير الحماية للمرشحين الذين تلقوا تهديدات وتأمين أنشطة الجميع أثناء حملاتهم الانتخابية وتنقلاتهم في مختلف المناطق”. كما أشار المتحدث أن الخطة الأمنية تشمل مرافقة وتأمين ونقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. وأكد الحيواني أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في المسائل التنظيمية من أجل النظر في كيفية التنسيق بين والتعاون بين المصالح الأمنية والهيئة وفروعها الجهوية.هذا وكانت وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء تفيد بتلقي المرشحة للرئاسيات ورئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، تهديدات باغتيالها.

الى ذلك، تظاهر محتجون في تونس بعد أن أيدت محكمة استئناف أمس الاول اعتقال رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي الذي احتجز قبل نحو أسبوعين للاشتباه في غسل أموال والتهرب الضريبي. وسعى القروى، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، للإفراج عنه لكن المحامي كمال بن مسعود وهو رئيس هيئة الدفاع قال لرويترز دون الخوض في تفاصيل “رفضت المحكمة مطلبنا بإطلاق (سراح) السيد نبيل القروي”. والقروى مالك قناة نسمة التلفزيونية وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر إلى جانب رؤساء حاليين وسابقين للحكومة ورئيس سابق ووزير الدفاع ونائب عن حزب إسلامي كبير. ويستند برنامجه الانتخابي إلى مكافحة الفقر في بلد تسببت المشاكل الاقتصادية فيه في إحباط على نطاق واسع رغم الانتقال إلى الديمقراطية منذ ثورة 2011.