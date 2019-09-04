المفوضية الأوروبية تسمي أعضاءها الجدد الأسبوع المقبل

بروكسل ـ د ب أ : تعتزم الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الإعلان مطلع الأسبوع القادم عن الفريق الذي ترشحه لعضوية المفوضية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك حسبما أعلنت الألمانية فون دير لاين أمام عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في ألمانيا، وفقا لما ذكره عدد من الحضور. ومن المنتظر أن تتقدم إيطاليا بمرشحها للمفوضية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وتأخرت إيطاليا في تسمية مرشحها بسبب الأزمة الحكومية الحالية هناك. ووفقا لمصادر مطلعة فإن فون دير لاين تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على توزيع المهام داخل مجلس المفوضية بعد تسلم الترشيح الإيطالي. تشبه المفوضية الأوروبية تشكيلة الحكومة بما تضمه من عدة حقائب داخل المفوضية. ومن حق المفوضية التقدم بمشاريع قانون أوروبية والعمل على تطبيق هذه القوانين بعد إقرارها. وتمثل كل من الدول السبع والعشرين المتبقية في المفوضية بشخصية. وأصبحت فون دير لاين ممثلة ألمانيا في المفوضية. ومن حق فون دير لاين اختيار شخصية من الشخصيات التي تتقدم بها كل دولة من دول الاتحاد لشغل منصب مفوض، ولكن البرلمان الأوروبي هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، حيث يستمع أولا للشخصيات المرشحة قبل أن يصوت على حزمة المفوضين دفعة واحدة.