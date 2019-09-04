عقوبات إيران وانخفاض الذهب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، 4 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: باكستان: السعودية والإمارات لهما أهمية خاصة، و"غدر 4 سبتمبر".. ذكرى فشل المؤامرة "القطرية الحوثية" لزعزعة التحالف، واستخبارات غربية تكشف عن قاعدة إيرانية سرية جديدة بسوريا، وتحويلات مشبوهة لتركيا وراء ضبط الإخواني عصام البشير، وغسان سلامة يقر بدخول آلاف المرتزقة إلى ليبيا، وفضائح "الجزيرة" بتونس.. انحياز سافر لثنائي الإخوان في انتخابات الرئاسة، والجيش الجزائري: نتمسك بالدستور ونرفض تأجيل انتخابات الرئاسة.

كما تتابعون أيضا: عقوبات أمريكية جديدة تخنق الحرس الثوري وحزب الله، واتفاق اللاجئين مع تركيا على شفا الانهيار، وإعلان وشيك لتشكيل الحكومة السودانية بعد حسم الخلافات، وقرقاش: نثق في نجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، ومليشيا الحرس الثوري الإيراني تعتقل 24 بحارا أجنبيا، وترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران، وصحيفة ألمانية تهاجم زيارة عمدة طهران لبرلين: غير مرحب به، والحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين الخميس.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الكساد يحرق صناعة الورق في إيران، وعلى وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. سوق السيارات التركي يواصل الانهيار‎، والذهب يتراجع ومخاوف تبقي السعر عند ذروة 6 أعوام.

وإلى الملاعب تجدون: لوفانور: كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى.. وشباب الأهلي سينافس بقوة، وفي التكنولوجيا: بالفيديو.. تعرف على مميزات معالج سامسونج الداعم لـ5G.

وفي الفن تقرأون: حبس المطربة المصرية بوسي 9 سنوات، بينما في المنوعات: فرنسا تحاكم "البط المزعج".

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