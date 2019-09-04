البرلمان البريطاني يرفض طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض مجلس النواب البريطاني، الأربعاء، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ترامب غير قلق على "صديقه" جونسون

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب في وقت سابق إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.



وقال جونسون "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".

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وأقر النواب البريطانيون، مساء الأربعاء، قانوناً يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وبإقرار هذا القانون تصبح مهمة رئيس الوزراء بوريس جونسون صعبة لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الأخيرة.