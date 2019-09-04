ترامب غير قلق على "صديقه" جونسون

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/4 11:51 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن اقتناعه بأن رئيس الحكومة البريطانية "صديقه" بوريس جونسون سيكون قادرا على تجاوز المشاكل التي تواجهه داخل البرلمان البريطاني.
وقال ترامب، في تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إن "بوريس صديق.. إنه يكافح بقوة ويعرف كيف ينتصر... لا تقلقوا عليه ستجري الأمور على أفضل وجه".
وكان بوريس جونسون تعهد بعيد تسلمه رئاسة الحكومة بالعمل على إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول باتفاق أو بلا اتفاق مع المفوضية الأوروبية.
وتمكن نواب المعارضة العمالية بالتنسيق مع عدد من النواب المحافظين المتمردين من التصويت على مذكرة تفرض على جونسون المطالبة بتمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال تم التصويت على هذه المذكرة في قراءة أخيرة تنتقل إلى مجلس اللوردات للتصويت عليها لتصبح عندها نافذة.
ولا يخفي ترامب إعجابه ببوريس جونسون. وفي تغريدة له أواخر الشهر الماضي كتب ترامب عن جونسون: "بوريس هو تماما ما تريده المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل كبير".
وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اقتراحا بإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.
تصريحات جونسون جاءت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، لمناقشة قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وتحدى رئيس الوزراء البريطاني خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين أن "يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر/تشرين الأول من أجل إفساح المجال لشعب المملكة المتحدة للتعبير عن رأيه".
ويشهد البرلمان البريطاني مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
ومني رئيس الحكومة المحافظ، الثلاثاء، بهزيمة في مجلس العموم، حيث وافقت الغالبية على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك بزمامه عموما الحكومة.
وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بأن يقدموا أمام مجلس العموم مشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لبريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء اليوم.
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