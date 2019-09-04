الان تتابع وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 11:57 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 توفي عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إثر أزمة قلبية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عائلة مرسي أن أزمة قلبية ألمت بنجلهم عبد الله دخل على بسببها أحد المستشفيات الخاصة في مصر، وتوفي على إثرها.

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