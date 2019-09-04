الان تتابع “السيادي السوداني” يعتمد ترشيحات رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة الانتقالية تمهيدا لإعلانها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:02 م, 4 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلن المجلس السيادي السوداني يعتمد ترشيحات رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة الانتقالية تمهيدا لإعلانها غدا.

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