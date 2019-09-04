Advertisements Advertisements

ماذا قال ترامب عن احتمالية لقائة بروحانى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب الخليج 365

قال الرئيس الأميركي دونالد في المكتب البيضاوي ردا على سؤال حول لقاء محتمل مع روحاني: "بالطبع، كل شيء ممكن". وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر، مع تأكيده أنه لم يتخذ أي قرار بعد.



Advertisements

وفي حين رحب ترامب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، شدد على أن بلاده "لا تحتاج إلى أحد" للتفاوض.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.

وفرضت العقوبات الأخيرة على شركات وأفراد وسفن يديريها الحرس الثوري الإيراني، وأنها زودت سوريا وميليشيات حزب الله وجهات أخرى، بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات، في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران إن طهران تمارس "الابتزاز النووي" في محادثاتها مع الغرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل حرمانها من إيراداتها.