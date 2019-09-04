لقاء سعودي إماراتي باكستاني لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم 

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

بحث لقاء جمع وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء في إسلام آباد،مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.



وجاءت هذه المباحثات على هامش زيارة الجبير والشيخ عبدالله بن زايد إلى باكستان، تعزيزاً لأواصر الصداقة التي تربط الدول الشقيقة السعودية وباكستان، والإمارات وباكستان .

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كما تأتي هذه الزيارة تجسيداً لعمق العلاقة التاريخية، وتعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتعزيزها إلى آفاق أوسع.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، فقد التقى الوزيران الجبير والشيخ عبدالله بن زايد، بمقر رئاسة الوزراء الباكستانية رئيس وزراء باكستان عمران خان .

ونقلا تحيات قيادتي البلدين إليه، وكما جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

كما عقد الوزيران اجتماعاً مع رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جافيد باجوا، وتم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.