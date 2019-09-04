- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة خلال الافتتاح
كتب
متابعات_الخليج 365
قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات أن حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة.
وأضاف "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة" .
جاء ذلك خلال إفتتاحه، اليوم حديقة شهداء حرس الرئاسة، حسبما ذكر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر .
وقال الشيخ محمد بن زايد، "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا" .
وتقع حديقة "شهداء حرس الرئاسة" في معسكر محوي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي الرابع من سبتمبر 2015م، أستشهد العشرات من افراد القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بعد إستهدافها بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية الإنقلابية، وهو ما بات يعرف اليوم بيوم الغدر الإخواني بالتحالف العربي .
ويومها أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام لمدة ثلاث أيام اعتبارا من صباح السبت 5 سبتمبر/أيلول، وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا نعى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الجنود القتلى.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد : الإمارات دفعت في حادث صافر بمأرب دماء غالية وزكية .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.