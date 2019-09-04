محمد بن زايد : الإمارات دفعت في حادث صافر بمأرب دماء غالية وزكية .. صور

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة خلال الافتتاح

كتب متابعات_الخليج 365

قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات أن حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة.



وأضاف "خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة" .

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جاء ذلك خلال إفتتاحه، اليوم حديقة شهداء حرس الرئاسة، حسبما ذكر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وقال الشيخ محمد بن زايد، "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا" .

وتقع حديقة "شهداء حرس الرئاسة" في معسكر محوي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي الرابع من سبتمبر 2015م، أستشهد العشرات من افراد القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بعد إستهدافها بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية الإنقلابية، وهو ما بات يعرف اليوم بيوم الغدر الإخواني بالتحالف العربي .

ويومها أعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام لمدة ثلاث أيام اعتبارا من صباح السبت 5 سبتمبر/أيلول، وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا نعى فيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الجنود القتلى.