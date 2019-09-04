النشرة: توقيف شخص بالشروانة وشقيقه يطلق النار فوق حاجز الجيش

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن "توقيف المدعو "ع ،ج" في ​حي الشراونة​ ب​بعلبك​"، مشيرا الى ان "شقيق الموقوف اطلق النار فوق حاجز الجيش في الشراونة".

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