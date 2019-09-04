أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "أنني أتمنى ان تبقى أرزة ​لبنان​

شامخة"، مشيراً الى أن "​حزب الله​ خلال محاولته إقامة منشآت انتاج وتحويل ​الصواريخ​ لدقيقة يثبت انه لا يحافظ على حرمة أي رمز من الرموز اللبنانية، عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الإيرانية. يعمل حزب الله في لبنان كأنّه لا توجد دولة تُدعى لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: حزب الله يثبت انه لا يحافظ على حرمة أي رمز من الرموز اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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