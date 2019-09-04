محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد لمواجهة التحديات المحيطة

أكد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد أن "​الإمارات​ و​السعودية​ تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة"، لافتا الى ان "الهدف الذي يجمعنا هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة".

واوضح بن زايد أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، وخرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب".

