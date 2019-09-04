أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن "الإمارات والسعودية تجمعهما شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة"، لافتا الى ان "الهدف الذي يجمعنا هو أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة".
واوضح بن زايد أن "حادث صافر في سد مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة، وخرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمد لله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد لمواجهة التحديات المحيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.