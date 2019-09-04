صفير: لا صحة للخبر الملفق الذي نشر عن خطر يطاول 5 مصارف لبنانية

علق رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن "خطر كان يطاول خمسة مصارف لبنانية دارت حولها شبهات"، مؤكدا أن "لا صحة لهذا الخبر الملفّق، وهو عارٍ عن ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً"، داعياً وسائل الإعلام إلى "التوقف عن إطلاق الشائعات على ​القطاع المصرفي​ وعن نشر معلومات تفتقد تماماً إلى الدقة، واستقصاء المعلومات الصحيحة من جمعية المصارف فقط دون سواها".

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