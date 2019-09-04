وزير خارجية مصر التقى جنبلاط واكد حرص بلاده على امن واستقرار لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ المستشار أحمد حافظ أنه "في إطار التواصُل والتشاور المستمر مع مختلف القيادات ال​لبنان​ية، استقبل وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​، رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ اللبناني ​وليد جنبلاط​، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، فضلا عن تطورات الأوضاع في مجمل ملفات المنطقة"، لافتا الى ان "شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لعلاقاتها المتميزة مع لبنان، وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من روابط تاريخية".

وأكد شكري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمنا الدور ​البناء​ والأساسي الذي يلعبه السيد جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

ولفت حافظ الى ان "جنبلاط اعرب عن تقديره للجهود المصرية الرائدة على صعيد العمل على التصدي لأي تصعيد، ونزع فتيل الأزمات الإقليمية، واستعادة الاستقرار في ​الشرق الأوسط​".