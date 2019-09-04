المطران العمار ترأس قداسا لراحة نفس النائب السابق جورج نعمة

أقيم في كنيسة سيدة التلة في دير القمر مراسم دفن النائب السابق جورج نعمة، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وزير المهجرين غسان عطالله، وممثل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ النائب ​هنري حلو​، وممثل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الوزير السابق ​غطاس خوري​. وترأس القداس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​، والقى عظة تحدث فيها عن مزايا الراحل ومسيرته النيابية والبلدية والأهلية مع ابناء بلدته ومنطقته.

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