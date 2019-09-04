أكدت مصادر وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ لقناة "LBC" أن "مشروع موازنة 2020 سيكون الاسبوع المقبل على طاولة ​مجلس الوزراء​"، مشيرةً الى أن "المشروع لم يسلم بوقته جراء تريث وزير المال لانتظاره الى ما بعد اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي".

وأوضحت المصادر أن "مشروع ​الموازنة​ ملتزم بتقليل ​العجز​ كما في موازنة 2019 وأي تعديل سيدرج في ملحق الموازنة"، لافتةً الى أنه "سيتم تخفيض المساهمة المالية ل​قطاع الكهرباء​ بأ 1500 مليار ليرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر خليل لـ LBC: مشروع موازنة 2020 سيكون على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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