المشنوق: لا ازدهار من دون الاتفاق الجدّي والحاسم على الاستراتيجية الدفاعية

اعتبر وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ في تصريح له ان "لا ازدهار ولا نموّ ولا تقدّم كبير، وأكاد أقول لا نفط ولا غاز، من دون الاتفاق الجدّي والحاسم على ​الاستراتيجية الدفاعية​ اللبنانية".

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