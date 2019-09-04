الطقس غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل ، تنشط الرياح احيانا ويتكوًن ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع ​تساقط امطار​ خفيفة محلية خاصة على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح احيانا وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة محلية على المرتفعات الشمالية في الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال والداخل ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.

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