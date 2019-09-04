البرلمان البريطاني يرفض دعوة رئيس الوزراء لإجراء انتخابات مبكرة

صوت ​البرلمان البريطاني​ ضد دعوة رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ لإجراء ​انتخابات​ مبكرة. وفي وقت سابق دعا جونسون مجلس العموم البريطاني للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الاول المقبل.

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