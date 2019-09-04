جونسون يدعو البرلمان إلى التصويت على إجراء انتخابات مبكرة









اسماء السيد - لندن: أقر النواب البريطانيون مساء الأربعاء قانونا يطلب تأجيل موعد بريكست ما يوجه ضربة مريرة أخرى لرئيس الوزراء بوريس جونسون لمنع خروج البلاد بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول/أكتوبر.

وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة.

وعلى اثر ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاربعاء النواب الى التصويت على مذكرة تدعو الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 تشرين الاول/اكتوبر.

وقال جونسون "لا يمكن للحكومة ان تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا "يجب الان أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 تشرين الاول/اكتوبر".