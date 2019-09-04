دونالد ترمب غير قلق على "صديقه" بوريس جونسون









اسماء السيد - واشنطن: أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء عن اقتناعه بأن رئيس الحكومة البريطانية "صديقه" بوريس جونسون، سيكون قادرا على تجاوز المشاكل التي تواجهه داخل البرلمان البريطاني.

وقال ترمب في تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي في البيت الابيض "بوريس صديق (...) إنه يكافح بقوة ويعرف كيف ينتصر ... لا تقلقوا عليه ستجري الأمور على أفضل وجه".

Advertisements

وكان بوريس جونسون تعهد بعيد تسلمه رئاسة الحكومة بالعمل على اخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر باتفاق او بلا اتفاق مع المفوضية الاوروبية.

وتمكن نواب المعارضة العمالية بالتنسيق مع عدد من النواب المحافظين المتمردين من التصويت على مذكرة تفرض على جونسون المطالبة بتمديد مهلة الخروج من الاتحاد الاوروبي. وفي حال تم التصويت على هذه المذكرة في قراءة اخيرة تنتقل الى مجلس اللوردات للتصويت عليها لتصبح عندها نافذة.

ولا يخفي ترمب اعجابه ببوريس جونسون. وفي تغريدة له أواخر الشهر الماضي كتب ترمب عن جونسون "بوريس هو تماما ما تريده المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل كبير".