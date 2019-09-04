قتلى في حريق بمصنع ألعاب نارية في الهند









اسماء السيد - نيودلهي: لقي 18 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح اثر انفجار كبير في مصنع للالعاب النارية شمال الهند حيث لازالت فرق الانقاذ تكافح اللهب بحثا عن ناجين.

وقال مسؤول أمني لفرانس برس "اخرجنا 18 جثة من مصنع الالعاب النارية" مضيفا "اصيب 15 الى 16 آخرون أساسا من عمال المصنع ونقلوا الى مستشفيات مجاورة".

وتضررت سيارات ومباني مجاورة من الانفجار في المصنع الواقع في مدينة باتالا في اقليم البنجاب.

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وتخشى السلطات تفاقم حصيلة الانفجار الذي وقع في حي مزدحم، في حين لم يعرف عدد من كانوا في المصنع وقت الانفجار.

وتكثر الانفجارات في ورش غير قانونية لصنع الالعاب النارية في الهند خصوصا في مناسبات احياء احتفال الهندوس الخريفي في ديفالا الذي يعرف ب "حفل الانوار" ويشهد طلبا كبيرا على الالعاب النارية.

ولا يحترم كثير من هذه المصانع القواعد الاساسية للسلامة وتعمل دون ترخيص.

وقالت السلطات المحلية أنه من المبكر الخوض في أسباب الانفجار.