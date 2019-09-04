فيينا أفضل مدن العالم للعيش...ودمشق الأسوأ









اسماء السيد - Reuters تغلبت فيينا على ملبورن التي كانت قد فازت بلقب أفضل المدن في السنوات السبع الماضية

للسنة الثانية على التوالي، اختيرت العاصمة النمساوية فيينا كأفضل مدينة للعيش والإقامة في العالم حسب مؤشر المعيشة العالمي الذي تعده وحدة الاستخبارات في مجلة إيكونوميست.

وتفوقت فيينا على مدينة ملبورن الاسترالية التي كانت تصدرت القائمة لسبع سنوات على التوالي.

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وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة سيدني الاسترالية ايضا، متقدمة من المرتبة الخامسة في السنة الماضية.

ويقيّم مؤشر الإيكونوميست 150 من مدن العالم حسب 30 عنصرا مختلفا تستخدم للتوصل إلى تقييم يتراوح من الصفر الى الـ 100.

وفي مؤشر 2019، تفوقت فيينا على ملبورن بـ 0,7 نقطة فقط، إذ حصلت العاصمة النمساوية على 99,1 نقطة بينما حصلت المدينة الأسترالية على 98,4 نقطة. أما سيدني، فقد حصلت على 98,1 نقطة.

ما هي المدن العشر الأفضل؟

فيينا، النمسا ملبورن، استراليا سيدني، استراليا أوساكا، اليابان كالغاري، كندا فانكوفر، كندا تورونتو، كندا طوكيو، اليابان كوبنهاغن، الدنمارك أدليد، استراليا

Reuters جاءت دمشق في ذيل القائمة

أما المدن التي جاءت في ذيل القائمة فهي: