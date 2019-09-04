كولومبيا تنفي التخطيط للهجوم على فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ)

نفت كولومبيا اليوم الأربعاء اعتزامها الهجوم على فنزويلا، مشيرة إلى أن الحكومة الفنزويلية في كاراكاس، هي التي تمثل تهديدًا للمنطقة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن أمس الثلاثاء أنه أمر بإجراء مناورات عسكرية بالقرب من الحدود المشتركة للبلاد ردا على "تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

وذكر وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو أن فنزويلا تمثل خطرا، لأنها فتحت أرضها "لنشاط جماعات تهريب المخدرات الإرهابية الكولومبية".

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وتتهم بوجوتا كاراكاس بإيواء حركة جيش التحرير الوطني ومنشقين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وهي مزاعم تنفيها فنزويلا.

ونقلت قناة كاراكول عن هولمز تروخيو قوله إن فنزويلا تمثل "تهديدا لا يتعلق بكولومبيا وحدها، بل وبالاستقرار والهدوء في المنطقة كذلك".

وقال رافاييل جيرين المستشار الأمني لدى رئيس كولومبيا إن البلاد ستتابع الأمر "بحذر" ولن "تنجر وراء الاستفزازات".

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ اعتراف كولومبيا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.