"أسوان" تحصد المركز الأول في الغناء الفردي بأسبوع شباب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
فازت أية مصطفي شحات، الطالبة بالفرقة الثانية كلية دار العلوم في جامعة أسوان، بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي، عقب أدائها لأغنية "أنت عمري" لأم كلثوم، وذلك ضمن مسابقات أسبوع شباب الجامعات الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة والمقام حاليًا بجامعة المنوفية.
وحرص الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، على تسليم شهادة التقدير لطالبة أسوان بعد فوزها بالجائزة، وذلك عقب أدائها الذي نال استحسان الحاضرين ولجنة التحكيم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن وفد الجامعة يشارك بقوة في مختلف المسابقات الفنية والرياضية التي يشهدها أسبوع الجامعات الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وزيادة التعارف بين أبناء جامعة أسوان وباقي جامعات الجمهورية.
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