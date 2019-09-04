محافظ دمياط: تحرير 841 مخالفة تموينية خلال شهر أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، تحرير 841 محضرًا ضد المخالفين في المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، خلال شهر أغسطس ضمن الحملات التفتيشية، للتأكد من توافر السلع وللمواد البترولية، ومدى التزام المخابز بالمواصفات والموازين المقررة.

وجرى تحرير 271 محضرًا ضد مخابز شملت عدم مطابقة للمواصفات، ونقص في الأوزان، وعمل بدون ترخيص.

Advertisements

وحول المتابعة الميدانية للأسواق وحركة بيع السلع والالتزام بالأسعار والصلاحيات، أكدت المحافظ أنه تحرر 573 مخالفة تشمل "غش التجاري، وشهادات صحية وعمل بدون ترخيص".

وأضافت، أنه بمتابعة مستودعات الغاز في نطاق المحافظة ومدى توافر الغاز، والالتزام بالأسعار المقررة جرى تحرير 33 محضرًا في "عدم إعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وعمل بدون ترخيص".

ووجهت المحافظ بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتصدي لكافة المخالفات، وتوقيع العقوبات ضد المخالفين حتى يتسنى للمحافظة الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي.