رئيس جامعة الأزهر يطمئن على طالب ماليزي أصيب في حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
زار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الطالب الماليزي عبد الخالق أيمن، بمعهد البعوث الإسلامية، والذي أصيب في حادث سير بمدينة نصر، ونقل إلى مستشفى الحسين الجامعي.
وذكرت الجامعة - في بيان اليوم الأربعاء - أن رئيس الجامعة اطمأن على حالة الطالب بعد عمل الإسعافات والإجراءات الصحية اللازمة له، موجهًا طاقم المستشفى بتوفير كل وسائل الرعاية الطبية للطالب المصاب، ولجميع نزلاء المستشفى حتى التماثل للشفاء التام.
من جانبه، أعرب الطالب عن خالص الشكر والامتنان إلى رئيس الجامعة، على متابعة حالته وزيارته للاطمئنان عليه.
وكان رئيس الجامعة أصدر تعليمات السريعة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بنقله إلى مستشفى الحسين لعلاجه على نفقة الأزهر الشريف، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة له، مؤكدًا أن مؤسسة الأزهر أمينة على كل الطلاب والطالبات الوافدين والمصريين، فهم أبناء لها، وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم.
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