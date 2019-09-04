وكالات -قال مصدر مسؤول، إن "إيران ترفض تسلم 15 مليار دولار كقرض وإنما مقابل بيع نفطها، مؤكدا أن إيران ستعلن عن إجراءات الخطوة الثالثة لخفض تعهداتها في وقت قريب.
ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المصدر اليوم، الأربعاء 4 سبتمبر 2019، قوله "نرفض تسلم 15 مليار دولار كقرض وإنما مقابل بيع النفط".
وأضاف المصدر "إيران أنهت إجراءات الخطوة الثالثة لخفض تعهداتها وستعلن عنها في وقت قريب"، مؤكدا على أن "ماكرون يسعى لترتيب لقاء بين روحاني وترامب لكن طهران ترفض وتشترط العودة الكاملة للإتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقول إنها رفضت عرضًا بـ15 مليار دولار من الإتحاد الأوروبي لإنقاذ الإتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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