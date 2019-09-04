ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة. للجمعية العامة للأمم المتحدة. وردا على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في نيويورك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”كل شيء ممكن“. قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”كل شيء ممكن“. وأضاف ترامب أن إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق لكنه قال إن واشنطن لن ترفع العقوبات المفروضة على طهران.

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كانت هذه تفاصيل خبر عن إمكانية لقائه بروحاني.. ترامب: كل شيء ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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