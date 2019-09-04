اتهم رئيس لجنة حماية السيادة بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، أندريه كليموف، معارضين من خارج روسيا باستخدام انتخابات برلمان موسكو القادمة لتنظيم احتجاجات ضد الحكومة الروسية وزعزعة الوضع السياسي. وقال كليموف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "لقد استخدم هؤلاء المعارضون في شهري يوليوم وأغسطس الماضيين الانتخابات في برلمان موسكو كذريعة لتنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة".

وأضاف، "لقد كان الهدف التشكيك في القيادة الروسية أمام الرأي العام الخارجي وزعزعة الوضع السياسي في العاصمة الروسية".

من جانبه، أعلن عضو لجنة الانتخابات المركزية، الكسندر كليوكين، اليوم أن روسيا جاهزة للانتخابات المحلية في 8 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى تسجيل 105 آلاف مرشح.

وقال : "لقد أعرب في البداية أكثر من 118 ألف مرشح عن رغبتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات في عموم روسيا"، موضحًا أنه تم رفض تسجيل حوالي 6 بالمئة من المرشحين لأسباب مختلفة. يوليوم وأغسطس الماضيين الانتخابات في برلمان موسكو كذريعة لتنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية غير المرخصة".وأضاف، "لقد كان الهدف التشكيك في القيادة الروسية أمام الرأي العام الخارجي وزعزعة الوضع السياسي في العاصمة الروسية".من جانبه، أعلن عضو لجنة الانتخابات المركزية، الكسندر كليوكين، اليوم أن روسيا جاهزة للانتخابات المحلية في 8 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى تسجيل 105 آلاف مرشح.وقال : "لقد أعرب في البداية أكثر من 118 ألف مرشح عن رغبتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات في عموم روسيا"، موضحًا أنه تم رفض تسجيل حوالي 6 بالمئة من المرشحين لأسباب مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلماني روسي: معارضون من خارج روسيا مسئولون عن محاولة زعزعة الوضع السياسي في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.