بعد تمرير إيران قوانين مكافحة الإرهاب.. فرنسا ستفعل آلية للتجارة

قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران لن تُفعل إلا بعدما تنشئ إيران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتريد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 مع الولايات المتحدة

والصين وروسيا، إظهار قدرتها على التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي وإنقاذ التجارة مع إيران بموجب الاتفاق وفي الوقت ذاته منع طهران من تطوير قدرات لإنتاج قنبلة نووية.

ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الجهود ويسعى لتقديم

خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار‭‭‭ ‬‬‬ للتعويض عن العقوبات الأمريكية القاسية التي أضرت بصادرات النفط الإيرانية، لكن هذا الأمر في الوقت ذاته يحتاج إلى دعم من واشنطن.

وقال المصدر الدبلوماسي ”إن آلية الشركة الإيرانية الموازية لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي“، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال.