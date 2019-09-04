

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية في المنطقة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في إسلام أباد. ونقل الجبير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لخان. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني في المنطقة. وكان الجبير قد التقى في وقت سابق، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي. وجرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والمستجدات على الساحة الدولية. كما التقى الجبير خلال الزيارة قائد أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير وبن زايد يبحثان الأوضاع الأمنية بالمنطقة مع خان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.