21 قتيلاً جراء حريق مصنع للألعاب في الهند

أعلن مسؤولو الشرطة الهندية أن 21 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم، اليوم الأربعاء، جراء حريق داخل مصنع للألعاب النارية شمالي البلاد.
وقال مسؤول الشرطة المحلية أفتار سينج، إن الحريق أتى تماماً على المصنع ذي الطابقين في منطقة باتالا بولاية البنجاب.
ويتلقى حوالي 15 مصاباً العلاج في مستشفيات قريبة، وحالة سبعة منهم خطيرة. ومعظم حالات الوفاة كانت لعاملين بالمصنع، بالإضافة إلى مالكه وعدد من المارة.
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وقال سينج: "توفى 21 شخصاً حتى الآن، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض".
ونقلت شبكة تليفزيون نيودلهي "إن دي تي في" عن شهود عيان أن انفجاراً وقع وأعقبه الحريق.
وفتحت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث. وقالت الشرطة إن المحققين يبحثون إذا ما كان المصنع يعمل بشكل قانوني.
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